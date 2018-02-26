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26 Şubat 2018 15:20

İsim sponsorundan Yeni Malatyaspor’a ziyaret

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kulübün isim sponsoru olan Hasan Kan’ı Malatya’da ağırladı.

İsim sponsorundan Yeni Malatyaspor’a ziyaret

26 Şubat 2018 15:20


Sarı-kırmızılı takıma isim sponsoru olarak ekonomik anlamda kulübe önemli bir katkı sağlayan sponsor firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kan’ı Nurettin Soykan Tesisleri’nde ağırlayan Başkan Adil Gevrek, destek nedeniyle teşekkür etti. Aynı firmanın 1. Lig’den itibaren sarı-kırmızılı kulübe isim sponsorluğu yaptığını hatırlatan Gevrek, “Hasan Bey’e çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bizlere önemli katkılar sundular. Bu marka artık Yeni Malatyaspor ile özdeşleşti neredeyse. Bu markada bir Malatyalılık olması tabi Malatyalıları daha da menün ediyor. Kendilerine teşekkür ediyorum bir kez daha” dedi.


Hasan Kan, daha sonra tesisleri gezerek, futbolcular ve teknik heyetle bir süre sohbet etti.




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