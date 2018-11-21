İskenderoğlu'ndan Kayısı vurgusu

Seçim çalışmalarına hız veren İskenderoğlu kayısı üreticileri ile bir araya geldi. Kayısı üreticilerinin sorunlarını dinleyen İskenderoğlu,

Malatya'nın kayısı ihracatında dünya lideri olduğunu,kentte üretilen kayısının üçte birinin ise Akçadağ'da üretildiğini belirtti.

Akçadağ'ın kayısının doğal lideri olduğunu söyleyen İskenderoğlu, "Kayısı ve üretimi depolanması ve pazarlama ile ilgili tüm sorunları çözecek projelerimiz var. Bilhassa mevsimlik işçilerin yaşam standartlarını yükseltecek projelerimiz var. Akçadağ üretim kapasitesi ile kayısının doğal lideri. Bu nedenle ilgili tüm kurumları koordine ederek kayısıyı hak ettiği yere getireceğiz. Özellikle kayısının ihracatındaki sorunlara eğileceğiz. Bu önemli çünkü kayısının yurt dışında göreceği karşılık iç piyasaya da yansıyacak. Kimse artık kayısının ve kayısı üreticisinin sahibi yok demesin. AK Parti olarak üreticinin hep yanında olduk. Bundan sonra kayısı üreticisinin yine yanında olacağız. Akçadağ ovası çok münbit bir coğrafya. Bunu değerlendireceğiz. Akçadağ tarımda kalkınan büyüyen bir Akçadağ olacak Allah'ın izni ile" diye konuştu