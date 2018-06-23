İŞKUR TYP Projesi başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından İŞKUR Toplum yararına projesi kapsamında hazırlanan ’Modern Meyvecilik Teknikleri’ başlıklı projesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İş Kurumu Malatya İl Müdürlüğü tarafından kabul edilerek uygulanmaya başladı

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 13 Haziran 2018 tarihinde noter eşliğinde gerçekleştirilen kura çekimleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürlüklerinde 180 gün boyunca çalışacak 30 işçi belirlendi. 30 işçi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde İŞKUR yetkilerinin de katılımı ile sözleşme ve taahhütnameleri imzalayarak görevlerine başladılar.

İmza törenine katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit, katılımcılara hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Proje Koordinatörü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Şevket Başyiğit ise katılımcılara çalıştıkları süre boyunca yapacakları görevleri ve eğitimleri konularında bilgi verdi.