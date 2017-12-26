İslami İlimler Akademisini bitirenlere sertifikaları verildi

MTTB Malatya İl Başkanlığında düzenlenen program MTTB Malatya Kültür ve Eğitim Komisyonu ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yusuf Batar’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, "Programımız 2017-2018 döneminin güz dönemini kapsamaktadır. Bu dönem içinde 8 haftalık bir program uygulanmıştır. İlahiyat Fakültemizden 8 farklı akademisyen 8 farklı konu ile sunumlarını gerçekleştirdiler. Program dahilinde akademisyenler Prof. Dr. Fikret Karaman, Prof. Dr. Abdurrahman Ateş, Prof. Dr. Saffet Sancaklı, Prof. Dr. Mustafa Arslan, Doç. Dr. Yusuf Batar, Yardımcı Doç Dr. Ahmet Küçük, Doç. Dr. Mehmet Birsin, Yardımcı Doç. Dr. Adnan Gürsoy MTTB Malatya İl Bakanlığında sunumlarını yapmışlardır. Verimli geçen programda sertifika almaya hak kazananları tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman ise, programın ilk sunumunu kendisinin yaptığını belirterek, programın devamının gelmesini temenni etti. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, Dekan Fikret Karaman’ın İlahiyat Fakültesi’nin eğitim kalitesini çok üstlere taşıdığını ifade ederek, bu tür programların okul derslerini tamamlayıcı ve takviye edici olduğunu söyledi.

Program, katılımcılara sertifika verilmesiyle sona erdi

Programa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, İlahiyat Fakültesi’nden Doç Dr. Yusuf Batar, MTTB Malatya Kurucu İl Başkanı Mücahit Balin ve programa devamlılık sağlayıp sertifika almaya hak kazananlar katıldı.