İsmet İnönü memleketi Malatya’da anıldı

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ölümünün 44’üncü yılında memleketi Malatya’da düzenlenen resmi törenle anıldı.

Valilik önünde bulunan İsmet İnönü heykelinin önünde düzenlenen anma programında ilk olarak Valilik, Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile siyasi partiler tarafından anıta çelenk sunuldu. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Program sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Büyük devlet adamı, 2. Cumhurbaşkanımız, uzun yıllar partimizin genel başkanlığını yürüten, en önemlisi de hemşehrimiz İsmet İnönü’nün 44. ölüm yıldönümü bugün. Kendisini rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

İsmet İnönü’nün önemli bir asker olduğunu kaydeden Kiraz, “Ama aynı zamanda cumhuriyetin kurulmasında rol alan, Mustafa Kemal Paşa’nın yol arkadaşı ve emperyalizmin dayattığı Sevr’i elinin tersi ile itip paramparça ederek çöp kutularına gönderen önemli bir lider. Yine 2. Dünya Savaşı’na ülkeyi sokmayarak bu ülkenin evlatlarını babasız bırakmayan bir lider kendisi” diye konuştu.

Programa Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Aytaç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.