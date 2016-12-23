Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Baro Başkanı Enver Han mesajında “1.ve 2.İnönü Meydan Muharebelerinin Muzaffer Komutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı, Mustafa Kemal Atatürk’ün dava ve silah arkadaşı İsmet İnönü’yü saygı ve minnetle anıyoruz. İstiklal Savaşının kazanılmasında Cumhuriyet’in kurulmasında, Türkiye’nin modern bir ülke olarak gelişip güçlenmesinde ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda ilerlemesinde büyük katkılar sağlayan 2. Cumhurbaşkanı ve Malatya Milletvekili İsmet İnönü’yü ebediyete intikalinin 43. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyoruz” ifadelerine yer verdi.