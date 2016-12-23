Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 17:51

İsmet İnönü’nün ölüm yıl dönümü

İsmet İnönü’nün ölüm yıl dönümü

23 Aralık 2016 17:51

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Baro Başkanı Enver Han mesajında “1.ve 2.İnönü Meydan Muharebelerinin Muzaffer Komutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı, Mustafa Kemal Atatürk’ün dava ve silah arkadaşı İsmet İnönü’yü saygı ve minnetle anıyoruz. İstiklal Savaşının kazanılmasında Cumhuriyet’in kurulmasında, Türkiye’nin modern bir ülke olarak gelişip güçlenmesinde ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda ilerlemesinde büyük katkılar sağlayan 2. Cumhurbaşkanı ve Malatya Milletvekili İsmet İnönü’yü ebediyete intikalinin 43. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyoruz” ifadelerine yer verdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
5
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç