İspendere İçmeleri şifa merkezi olacak

İspendere İçmeleri’nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burada açıklamada bulunan Başkan Gürkan, İspendere İçmeleri’nin Türkiye’de bir ilk olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Üniteleri ile birlikte buraya gelen insanların şifa bulacağı bir yer haline geleceğini ifade ederek, “Bugün ilgili arkadaşlarımızla birlikte bizzat yerinde görme, inceleme maksadıyla İspendere Şifalı İçme Suları’nın bulunduğu mekana geldik. Biliyorsunuz bu mekandaki yapmış olduğumuz düzenlemede Türkiye’de bir ilk olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Üniteleri’nin de olduğu beş yıldızlı otelin yüzme havuzları, fitness salonlarının, hamamlarının olduğu, dinlenme tesislerinin olduğu ve aynı zamanda çevresi anlamında 150 dönümlük yerde gerekli rekreasyon alanları düzenlemesi, piknik alanları düzenlemesi yapıldı. 1200 dönümlük yerde de Orman Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma çalışmalarıyla burayı bölgenin cazibe merkezi haline getirme noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor. İşte arkada inşaatı devam eden beş yıldızlı otel, hem Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi hüviyetinde olacak, hem de gelecek insanlara şifa dağıtabilecek olimpik şifalı havuzları bayan, erkek ayrı ayrı olmak üzere hizmete sunulacak” ifadelerini kullandı.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında da hizmet verileceğini belirten Gürkan, “Sosyal donatılarıyla otel ve benzeri tesislerle de hakikaten bölgede, Türkiye’de ilk bir Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp hüviyetinde olacak. Bu konuda İnönü Üniversitesi ile yapmış olduğumuz çalışmada birinci kat dediğimiz zeminin üstü diye tabir ettiğimiz katta orada Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Üniteleri olacak. Bunların içerisinde sülük tedavisi, hacamat tedavisi ve geleneksel tıbbın ön gördüğü tedavilerin bizzat tıp doktorları tarafından onların refakatinden poliklinik ve tedavi sürecinin yapılması burada olacak. Buranın çevresi ile birlikte mütenasip şekilde düzenlendiği takdirde hakikaten Türkiye’ye hizmet verebilecek bir sosyal tesis hüviyetine bürünecek. Bu tesis tahmin ettiğim gibi Temmuz’un sonu itibariyle de bitip, Eylül ayı gibi hizmete açılacak diye düşünüyorum” diye konuştu.