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27 Haziran 2017 00:06

Issiar Dia, Evkur Yeni Malatyaspor’da

Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Issiar Dia, Evkur Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Issiar Dia, Evkur Yeni Malatyaspor’da

27 Haziran 2017 00:06


Süper Lig’in yeni takımlarından olan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Fransız oyuncu Issiar Dia ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.


Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Dia son olarak Fransa Lig 1’de Nancy forması giydi. 30 yaşındaki Issiar Dia ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıklayan Kulüp Başkanı Adil Gevrek, transfer konusunda oldukça titiz davrandıklarını ve takıma uyum sağlayacak isimler üzerinde durduklarını söyledi. Doğru ve nokta transferler yaptıklarını kaydeden Gevrek, son olarak Fransa’da başarılı bir grafik çizen Dia ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.


Nancy forması altında geçen sezon 30 maça çıkan Issiar Dia, 8 gol 3 asistlik performansla oynadı.




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