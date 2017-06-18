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18 Haziran 2017 01:11

İtfaiyeden kirpi ve karga kurtarma operasyonu

Yangın başta olmak üzere birçok kaza ve kurtarma olaylarına müdahale eden itfaiye ekipleri zaman zaman her canlının yardımına koştuğu gibi zorda olan hayvanların da imdadına yetişiyor.

İtfaiyeden kirpi ve karga kurtarma operasyonu

18 Haziran 2017 01:11


Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kentte yangın, kaza, boğulma gibi birçok olaya müdahale ederken bazı zamanlar ise zorda olan hayvanların da yardımına koşuyor. Fuzuli Caddesinde bir ağaçta ayağı dala takılı kalan kargayı görev vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdiven ile ağaca yükselip kargayı kurtardı. Çevredeki meraklı vatandaşların bakışları arasında ağaçta mahsur kalan karga kurtarılarak özgürlüğüne kavuştu.


Kentte bir diğer hayvan kurtarma operasyonu ise Aşağıbağlar Mahallesinde yaşandı. Bir bahçenin tel örgüsüne takılan bir kirpiyi gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik bir çalışma ile kirpinin vücuduna saplanan tel parçasını kesti.


Büyük bir titizlikle yürütülen çalışma sonrası mahsur kaldığı yerden kurtarılan kirpi Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında yer alan veteriner hekimlere teslim edildi.




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