İyi Parti heyetinden MTSO'ya ziyaret

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Sibel Yanıkömeroğlu beraberindeki heyetle Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cebrail Aldı, Malatya ekonomisinin can damarının kayısı olduğunu belirterek, “ABD başta olmak üzere 110'a yakın ülkeye her yıl kayısı ihraç eden bir kentiz. Ancak dünya da katma değeri yüksek olan bu üründen Malatya'nın elde ettiği gelir 250-300 milyon dolarlar seviyesindedir. Malatya'dan toplamda 400 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu ihracatın yarısını kayısı oluştururken diğer önemli kısmını ise tekstil ve tekstil ürünleri oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra su ürünleri ve makine aksamı da yer almaktadır. Nitekim tekstil ikinci önemli bir katma değerimizdir” şeklinde konuştu.

Aldı, Malatya da 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgeleri'nde toplam 278 işletme de 20 bin kişinin istihdam edildiğini kaydederek, “3. OSB ise 1 ve 2.OSB'nin toplamının bir buçuk katı alana sahip. Şuan itibariyle 3. OSB'de 14 tane fabrika üretim yapıyor. Malatya'ya yatırımcı geldiğinde altyapısı hazır bir şekilde arsa sıkıntısı çekmeyecek. 6. Bölge teşvikleri ile Malatya'nın Sanayi şehri kimliği daha da artacaktır” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Hasan Özkan da ziyaretin kendileri için önemli olduğuna değinerek, “Çünkü iyi bir muhalefetin bence iktidara da iyi işler yapma noktasında katkısı olur kanaatindeyim. BU görevi inşallah laikiyle yerine getirirler. Sadece Malatyamız için değil bütün Türkiye için hayırlı işler yapmaya vesile olurlar” dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Sibel Yanıkömeroğlu ise, Muhalefetin çok önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bu sorumluluğu yerine getireceğimize inanıyorum. Üzerimize düşen görevi yine mecliste soru önergeleri ve kanun tekliflerimizle gündeme getirmeye devam ediyoruz. Her konuda her bölgede yöresel ülkemizin sorunları ile alakalı kanun teklifleri ve soru önergeleri sunduk. İnanıyorum bunlar hükümet tarafından da dikkate alınıyor.”