İYİ Parti'den ESOB'a ziyaret

Malatya İyi Parti İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal ve İl Başkan Yardımcısı Cem Parlak, MESOB Başkanı Şevket Keskin'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette son dönemlerde Turkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar masaya yatırılırken İyi Parti İl Başkanı Özdal, yerel seçim sürecine girildiği bugünlerde Malatya'da da çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Sivil toplum kuruluşlarına her zaman büyük önem verdiklerini belirten Özdal, ziyarette parti politikaları ile ilgili bilgiler verdi.

İyi Parti İl Başkan Yardımcısı Cem Parlak ise Malatya esnafının da sıkıntılar yaşadığına dikkat çekerek “Herkes sorun ve sıkıntıları dinler. Önemli olan dinlemekle kalmayıp çözüm yolu üretmek. Biz esnafımızın sıkıntılarını dinleyip birlikte çözüm yolu bularak sorunları en aza indirgemek için gayret göstereceğiz” diye konuştu.

Malatya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin'de, ziyaretten dolayı teşekkürlerini belirterek yerel seçim sürecinde başarılar diledi.