İYİ Parti'den Vali Baruş'a ziyaret

İyi Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal, İl Başkan Yardımcısı Cem Parlak ve yönetim kurulu üyeleri Malatya Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret ederek yeni görev yerinde başarılar dilediler.

Malatya İyi Parti İl Başkanı Özdal ziyarette Malatya'nın dünya kayısı başkenti olduğunu, yaklaşık 50 bin ailenin geçimini kayısıdan sağladığını söyledi. ‘Kayısı Malatya'nın can damarıdır' diyen Özdal, tarım alanları ve kayısı üreticiliği konularına da değindi.

Malatya İyi Parti İl Başkan Yardımcısı Cem Parlak ise Malatya için yapılan anket ve vatandaş ziyaretlerinde en çok sıkıntı çekilen konuların başında trafik ve yol sorununun ortaya çıktığını dile getirerek “Malatya her geçen gün büyüyen ve gelişen bir şehir. Nüfus giderek artıyor, bununla birlikte araç sayısında aynı oranda artış gösteriyor. Bizlerde vatandaşların istekleri doğrultusunda çözüm yolları üretmeye çalışıyoruz” diyerek bir takım önerilerde bulundu.

Malatya Valisi Baruş ise Malatya'nın gelişmesi noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ziyaretin sonunda Vali Baruş, İyi Parti İl Başkanı Özdal, İl Başkan Yardımcısı Parlak ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.