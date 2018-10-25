İYİ Parti'nin kuruluşu Malatya'da da kutlandı

İYİ Parti il yönetimi, partililer ve gençlik kolları yönetiminin katıldığı programda İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal tarafından Atatürk Anıtı'ne çelenk sunumu gerçekleştirildi. Daha sonra bir konuşma yapan Özdal, İYİ Parti'nin birinci yılını doldurduğunu belirterek, “Vatanseverlik duyguları üst seviyede olan bireylerimizin cesurca ortaya çıkarak karşılarına çıkartılan her türlü engel ve zorluğa rağmen kurduğu İYİ Parti bugün 1 yaşında” ifadelerine yer verdi.

Henüz kuruluşunun 8. ayında tüm engellemelere rağmen genel seçimlerde mecliste ağırlığı bulunan ve 5 milyon seçmenin onayını alan bir parti olduklarını dile getiren Özdal, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunlara çare olacak projelerimiz ve önerilerimiz olan kocaman bir aileyiz. Bugün burada Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda onun mirasına sahip çıkacağımıza, onun gösterdiği hedeflere ulaşmak için yılmadan, azim ve kararlılıkla yürüyeceğimize onun yolundan şaşmayacağımıza yemin etmeye geldik” dedi.

Özdal, Danıştay'ın öğrenci andı kararına da değinerek, “Yavrularımıza vatan sevgisini, topluma karşı olan görevlerini ve millet olma bilincini aşılayan andımızın yeniden okutulması adına Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen kararın ardından, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlerini buradan bu karara saygılı olmaya ve uygulamaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Özdal'ın konuşmasının ardından törene katılan partililer daha sonra topluca öğrenci andını okudu.