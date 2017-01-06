İzinsiz eyleme gözaltı

Malatya’da izinsiz açıklama yapmak isteyen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişiden 3’ünün dünkü izinsiz eylemde de gözaltına alınan isimler olduğu öğrenildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve aralarında öğretmen, sağlık çalışanının da olduğu 4 kişi bugün yine Yüzüncü Yıl kavşağında eylem yaptı. Ellerinde dövizlerle ihraç edilmelerine tepki gösteren 4 eylemciye polis, izinsiz eylem yaptıkları gerekçesiyle dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Ancak uyarıyı dikkate almayan ve eyleme devam eden 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan Cengiz U., Erdoğan C. ve Özkan K.’nın dün de aynı yerde yapılan eylemde yer aldıkları ve polis tarafından gözaltına alındıktan sonra haklarında idari para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.