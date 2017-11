İzollular Derneği’nden CHP’ye ziyaret

Ziyarette konuşan dernek başkanı Hasan Ayaz, yaklaşık 6 ay önce böyle bir oluşuma gittiklerini belirterek sivil toplum kuruluşların birlik ve beraberlik için önemli kurumlar olduğunu ifade etti. İlçenin sorunlarını istişare etmek ve çözüm bulabilmek için derneği kurduklarını kaydeden Ayaz, dernek olarak her zaman siyasi partilerle de istişare halinde olacaklarını söyledi. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise parti olarak sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini ifade ederek, "STK’ların özellikle demokraside en üs seviyede temsil edilmesine inanıyor ve bu tavırla hareket ediyoruz” dedi. Sivil toplum kuruluşlarının kendi bölge ve yörelerinin sorunlarıyla daha yakından ilgilendiğini belirten Kiraz, “Malatya’mızın önemli sorunları var, bu sorunların sadece siyasi partiler tarafından değil, sivil toplum kuruluşları tarafından da gündeme getirilmesi gerekiyor, çözüm önerileri üretilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Kiraz, "Malatya’da örneğin kayısı konusunda, trafik yapılaşması konusu gibi önemli konularda sivil toplum kuruluşlarının duyarlı olması gerekiyor. Özellikle yöre derneklerinin kendi kültürlerini yaşatması, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması açısından öneme sahip. Malatya İzollular Derneğinin bu anlamda güzel işler yapacağına inanıyoruz. Bizlerde her zaman sizlerin yanında oluruz. Malatya’da gündeme getirilmesi gereken konuları gündeme getiririz, sizlerin ve derneklerimizin yanında her zaman olacağız. Bu anlamada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, sivil toplum örgütlerinden sorumlu başkan yardımcısı. Bu nedenle elimizin daha güçlü olduğunu düşünüyoruz. Her türlü çalışmanızda katkı sunacağımızı ifade ediyoruz” diye konuştu.