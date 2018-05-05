İzzet Gören MHP’den aday adaylığını açıkladı

Dönem milletvekilliği için MHP’den aday adaylığı başvurusunda bulundu.

24 Haziran seçimleri öncesi hareketliliğin yaşandığı partilerden biri olan MHP’de aday adaylarının başvuruları sürüyor. Malatya’da da son olarak işadamı İzzet Gören, MHP Malatya Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.

Parti binasında gerçekleşen başvuru öncesince konuşan aday adayı Gören, “Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli’inin ülkemiz üzerinde izlediği politikalar bizler için gurur kaynağı olmuştur.Bizlerde, genel başkanımızın izlediği politikaları halkımıza daha iyi anlatmak için Milliyetçi Hareket Partisi’ni hak ettiği yere getirmek için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.