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28 Haziran 2017 17:32

Jandarma 2 bin 200 paket kaçak sigara ve 397 kök kenevir bitkisi ele geçirdi

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler arama ve kontrol faaliyetleri sırasında bir otobüsün tavan bölümüne gizlenmiş vaziyette toplam 2 bin 200 paket kaçak sigara ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu da 397 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Jandarma 2 bin 200 paket kaçak sigara ve 397 kök kenevir bitkisi ele geçirdi

28 Haziran 2017 17:32


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada 20-28 Haziran Haziran tarihleri arasında icra edilen adli ve önleyici faaliyetlerin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.


Açıklamada, kaçakçılık olaylarında, bir otobüsün tavan bölümüne gizlenmiş vaziyette toplam 2 bin 200 paket kaçak sigara ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu da 397 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği kaydedildi.


Açıklamada, 8 günlük uygulamalar sırasında toplam 21 bin 189 kişinin sorgulamasının yapıldığı ifade edilerek, sorgulama neticesinde 68 şahsın yakalandığı kaydedildi.


Açıklamada ayrıca, trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda da 6 bin 907 aracın kontrol edildiği, trafik kurallarına uymayan 278 araç sürücüsüne ceza kesildiği ve 83 aracın trafikten men edildiği belirtildi.




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