İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada 20-28 Haziran Haziran tarihleri arasında icra edilen adli ve önleyici faaliyetlerin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklamada, kaçakçılık olaylarında, bir otobüsün tavan bölümüne gizlenmiş vaziyette toplam 2 bin 200 paket kaçak sigara ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu da 397 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 8 günlük uygulamalar sırasında toplam 21 bin 189 kişinin sorgulamasının yapıldığı ifade edilerek, sorgulama neticesinde 68 şahsın yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda da 6 bin 907 aracın kontrol edildiği, trafik kurallarına uymayan 278 araç sürücüsüne ceza kesildiği ve 83 aracın trafikten men edildiği belirtildi.