Jandarma 5 bin paket kaçak sigara ele geçirdi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada 13-19 Haziran tarihleri arasında icra edilen adli ve önleyici faaliyetlerin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklamada, kaçakçılık olaylarında bir otobüsün yolcu koltuğu altında, yanlarında ve araç stepne içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, asayiş olaylarında ise 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, bir haftalık uygulamalar sırasında toplam 16 bin 41 kişinin sorgulamasının yapıldığı ifade edilerek, sorgulama neticesinde 44 şahsın yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda da 7 bin 694 aracın kontrol edildiği, trafik kurallarına uymayan 322 araç sürücüsüne ceza kesildiği ve 82 aracın trafikten men edildiği belirtildi.