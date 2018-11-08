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Jandarma Genel Komutanı Çetin Malatya'da

Bazı temaslarda bulunmak üzere Malatya’yı gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Malatya'yı gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.


Ziyarette Orgeneral Arif Çetin'e, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce eşlik etti.


Orgeneral Çetin ve Orgeneral Temel, Valilik şeref defterini imzalamalarının ardından, Valilik makamında Vali Baruş ile bir süre görüştü.


Komutanlar bir süre önce Malatya'da göreve başlayan Vali Baruş'a ‘hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Vali Baruş ise Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i Malatya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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