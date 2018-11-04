Jandarma Lösemili çocukların yüzünü güldürdü

Malatya'da jandarma ekipleri hasatanede yatan Lösemli çocukları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi. Etkinlikte çocukların mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından 2-8 Kasım Lösemili Çocuk Haftası kapsamında Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Lösemili Çocuklar ve aileleri ziyaret edildi.

İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'nin eşi Songül İnce'nin İl Jandarma Komutanlığı personeli ile birlikte katıldığı etkinlikte lösemi tedavisi gören çocuklar tek tek odalarında ziyaret edildi. Albay İnce'nin eşi Songül İnce ve jandarma personeli lösemili çocuklar ve aileleri ile sohbet etti. Songül İnce, çocukların tedavileri ve süreçleri ile ilgili olarak hastane personelinden bilgi aldı.

Karşılarında Jandarma ekiğplerini gören çocuklar mutluluklarını gizleyemezken, aileler çocuklarına moral veren Jandarma mensuplarına teşekkür etti.

Ziyarette çocuklara çeşitli hediye paketleri verilirken, doğum günü olan bir çocuk için üzerinde Jandarma amblemi bulunan yaş pastası toplu halde kesilerek, tüm çocuklara ve ailelere ikram edildi.

İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'nin eşi Songül İnce, çocukların istek ve taleplerini de dinleyerek, onlarla uzun süre sohbet etti. Songül İnce, çocuklara ve ailelere “Her zaman yanınızdayız” mesajını verirken, İl Jandarma Komutanlığına gelmek isteyen çocukları her zaman misafir edebileceklerini ifade etti.

Songul İnce ve jandarma personeline zaman zaman sarılarak duygusal anlar yaşayan çocuklar ve aileleri, kendilerine moral veren jandarma mensuplarına teşekkür etti.