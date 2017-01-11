Jandarma Trafikten lise öğrencilerine trafik eğitimi

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı, Konak Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine trafik eğitimi verdi.

Konak Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitime Konak Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Karaduman, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kemal Çakır, Hareket Eğitim Kısım Amiri Astsubay Kıdemli Başçavuş Önder Gültekin, Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Murat Dilek, öğretmenler ve 200’e yakın öğrenci katıldı.

Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Murat Dilek tarafından hazırlanan ve sunulan eğitiminde trafik kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi ve okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar üzerinde duruldu.

Dilek, öğrencilere trafik kurallarını yaşamlarının her anında bilmek ve uygulamak zorunda olduklarını, insanlar en sevdiği yakınını bir trafik kazası sonucu kolayca kaybettiklerini belirterek trafiğin önemi üzerinde vurgu yaptı.

Eğitim sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Astsubay Murat Dilek trafik kuralları ile ilgili broşür ve üzerinde jandarma logosu bulunan kırtasiye malzemelerini dağıttı.