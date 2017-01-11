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11 Ocak 2017 16:35

Jandarmadan asayiş uygulaması

Jandarmadan asayiş uygulaması

11 Ocak 2017 16:35

Malatya’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında toplam 16 bin 263 kişinin sorgulaması yapıldı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen adli ve önleyici faaliyetler kapsamında son 1 hafta içerisinde 18 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Uygulamalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirilirken toplam 16 bin 263 kişinin GBT sorgulamaları yapıldı. Sorgulama neticesinde 35 aranan şahıs yakalanırken trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda da 3 bin 153 araç kontrol edildi.
Trafik kurallarına uymayan 105 araç sürücüsüne ceza kesilirken 49 araç ise trafikten men edildi. Trafik uygulamasında ayrıca 33 okul servisi ile 7 işçi servisi de kontrol edildi.



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