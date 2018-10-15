İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından ‘Huzur ve Güven’ uygulaması gerçekleştirildi.

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından ‘Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 17 aranan şahıs yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından edinilen bilgilere göre Türkiye genelinde halkın huzur ve güveninin sağlanması adına “Huzur ve Güven (Aranan Şahıslar Hırsız Kapan) ” uygulamasının gerçekleştirildiği belirtildi. Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı 64 Asayiş Timi, 1 JASAT, 4 Köpek Unsuru, 4 OYİ/Pamit Unsuru, 2 KOM Unsuru, 2 İstihbarata Unsuru, 1 TEM Unsuru ve 7 Trafik Timi olmak üzere toplam 317 personel katıldığı uygulamalarda bin 764) şahıs ve 673 aracın sorgulandığı belirtildi. Ayrıca 55 evin arandığı uygulamalarda hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 aranan şahsın yakalandığı belirtilirken 65 umuma açık yerin de kontrol edildiği ifade edildi.


Yapılan arama, sorgulama ve kontroller sonucunda yakalanan 17 şüpheli şahsın adliyeye sevkinin gerçekleştirildiği belirtilirken ayrıca 8 araç hakkında ise 991 TL ceza uygulandığı dile getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.