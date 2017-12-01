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01 Aralık 2017 14:46

Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeşilyurt Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarfından kış lastiği uygulaması yapıldı.

Jandarmadan kış lastiği uygulaması

01 Aralık 2017 14:46


01 Aralık ile 01 Nisan tarihleri arasında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda olması zorunlu olan kış lastiği uygulamasına başlanıldı. D-850 Malatya - Sivas Devlet Karayolu Jandarma Yol Kontrol Noktasında gerçekleştirilen kış lastiği uygulamasında ticari amaçlı yolcu ile yük taşıyan araçlar tek tek durdurularak kış lastiği uygulaması yapılıdı. Uygulama esnasında Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından sürücü ve şoförlere kış şartlarında araç kullanımı hakkında teknik bilgiler verildi. Astsubay Murat Dilek, sürücü ve şöforlere tedbirsiz ve hazırlıksız yola çıkmamaları, araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları, ani durup kalkma yapmamaları ve takip mesafesini korumaları noktasında uyarılarda bulundu. Uygulamada ayrıca Jandarma tarafından hazırlanan kış şartlarında araç kullanma ile ilgili bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.


01 Aralık ve 01 Nisan tarihleri arasında kış lastiği denetimlerinin süreceği belirtildi.




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