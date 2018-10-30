Jandarmadan öğrencilere jest

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleşen etkinlikte, Kale ilçesine bağlı Bent Ortaokulunda okuyan 20 öğrenci, jandarma ekipleri tarafından Turgut Özal Tabiat Parkında bulunan Hayvanat Bahçesine götürüldü. Burada hayvanat bahçesini gezen öğrenciler, ilk kez gördükleri hayvanlarla yakından ilgilendi. Daha önce sadece televizyondan gördükleri hayvanları canlı olarak ilk defa gördüklerini söyleyen çocukların heyecanları görülmeye değerdi.

Hayvanat Bahçesi gezisinden sonra öğrenciler, Malatya Park Alışveriş Merkezini gezdi. Daha sonra sinemaya giden öğrenciler, ‘Yol Arkadaşım' filmini izledi. Düzenlenen etkinlik sonrası ise okul yönetimi, jandarmaya teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin Jandarmaya olan sevgisini daha da pekiştirdiğini dile getirdiler.