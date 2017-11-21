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21 Kasım 2017 16:58

Jandarmadan okul servis şoförlerine eğitim

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeşilyurt Trafik Tim Komutanlığı tarafından 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde taşıma yapan okul servis şoförleri ve yüklenici firma yetkililerine trafik eğitimi verildi.

Jandarmadan okul servis şoförlerine eğitim

21 Kasım 2017 16:58


Yeşilyurt Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından hazırlanan ve sunulan eğitimde, okul servis araç şoförleri başta olmak üzere firma yetkililerine taşımacılık yapılırken trafikte uyulması gereken kurallar, araçlarda ve şoförlerde bulunması gereken nitelikler anlatıldı.


Eğitimde son beş içerisinde okul servis araçlarının karıştığı trafik kazaları da ele alındı. Eğitime katılanlara yönelik bir konuşma yapan Astsubay Murat Dilek, şoförlere uyarılarda bulunarak, “Taşıdığınız yük veya eşya değil. Araçlarınızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, umutlarımızı ve yarınlarımızı taşıyorsunuz. Hata yapmak gibi bir lüksünüz olamaz, çok dikkatli olmak zorundasınız" diye konuştu. Eğitim sonunda okul servis araç denetimlerinde kullanılan kontrol formu ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan trafik broşürleri dağıtıldı.


Yeşilyurt Mahmut Şahin Balarısı İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen trafik eğitim seminerine Yeşilyurt ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Çelik, Yeşilyurt Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek, Yeşilyurt Milli Eğitim Şube Müdürü Cumali Karakuş, Yeşilyurt Milli Eğitim Şube Şefi Mehmet Erkut ile okul müdürleri ve 200’e yakın okul servis şoförü ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.




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