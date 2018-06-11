Jandarmadan şehit yakınlarına iftar

İftar programına yoğun katılım olurken, Türkiye Harp Malulü Şehit Gazi Dul ve Yetimleri Dernek Şube Başkanı Mustafa Gözükara iftar programını düzenleyenlere teşekkür etti. Malatya Türkiye Harp Malulü Şehit Gazi Dul ve Yetimleri Dernek Şube Başkanı Mustafa Gözükara yaptığı konuşmada, "Askerlerimizle, komutanlarımızla orucumuzu birlikte açtık. Bu iftar programını düzenleyen Arguvan İlçe Jandarma komutanı ve bizi yalnız bırakmayan ve her zaman yanımızda olan başta il Jandarma Komutanımız Şerafettin Yılmaz albayımıza ve emeği geçen İlçe jandarmaya teşekkür ediyoruz. Allah her ile böyle duyarlı alay komutanı nasip etsin inşallah” dedi.

İlçede düzenlenen iftar Programına Malatya il Jandarma Alay Komutanı Şerafettin Yılmaz, Malatya Türkiye Harp Malulü Şehit Gazi Dul ve Yetimleri Dernek Şube Başkanı Mustafa Gözükara, Malatya Köy Koruyucular Dernek Başkanı Ali Molan ve şehit yakınları ile köy korucular katıldı.