Jandarmadan ‘şok' uygulaması

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘şok' uygulamalarında 7 aranan şahıs yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma sorumluluk bölgesinde halkın huzur ve güveninin yanı sıra kamu düzeninin sağlanması amacıyla ‘Şok yol kontrol araması ve umuma açık yerlerin kontrolü uygulaması gerçekleştirildi.

Asayiş, trafik, olay yeri inceleme ve patlayıcı madde imha timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 859 kişi ile bin 84 araç sorgulandı Ayrıca 91 umuma açık yerinde kontrol edildiği denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Denetimler sırasında 3 araç trafikten men edilirken 22 araca 11 bin 248 TL ceza kesildiği belirtildi.