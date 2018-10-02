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Kaçak kazı yapanlara suçüstü

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 3 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 3 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde 3 kişinin kaçak kazı yaptığı belirlendi. Bunun üzerine hemen harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel ekip, bölgede 3 şahsı kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Define arayan şahısların 3 metre çapında, 6 metre derinliğinde çukur açtıkları ve çukuru aydınlatmak için jeneratör kullandıkları tespit edildi.


Şüphelilerin kaçak kazı yapmakta kullandıkları 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet çekiç, 1 adet el testeresi, 1 adet levye, 2 adet murç ve 2 adet krom çubuk ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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