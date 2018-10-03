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Kaçak sigaralar ele geçirildi

Malatya emniyeti tarafından gerçekleştirilen 5 ayrı kaçakçılık operasyonu sonucunda 12 bin 600 dal içi tütün doldurulmuş makaron, 4 bin 828 paket gümrük kaçağı sigara ve 265 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılara yönelik 5 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda toplam 12 bin 600 dal içi tütün doldurulmuş makaron, 4 bin 828 paket gümrük kaçağı sigara ve 265 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.


Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan yasal işlem yapıldı.

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