Kadın cinayetlerine tepki

Son günlerde yaşanan kadın cinayetlerinin kendilerini üzdüğünü ifade eden Ateş, “Dünyanın neresinde olursa olsun din, dil, ırk gözetmeksizin bütün kadın cinayetlerini şiddetle kınıyoruz. Ülkemizde sadece Haziran ayı içerisinde 35 kadın öldürüldü, 17 çocuk 47 kadın cinsel istismara maruz kaldı. Biz artık, kadın cinayetlerinin olmadığı, kadın ve çocuk istismarlarının yaşanmadığı bir dünya istiyoruz” diye konuştu.

Ateş, “Son yaşanan kadın katliamında, ülkesindeki savaş nedeniyle ülkemize sığınan Suriye vatandaşı kadın ve çocuğunu hunharca katleden zanlıları yüce Türk adaletinin en ağır şekilde cezalandıracağını biliyoruz. Biz tarih boyunca mazlumlara umut olmuş aziz milletimizi mahcup edecek olayların son bulmasını istiyoruz. Yine tarih boyunca zalimlerin karşısında durmuş bir milletin evlatları olarak bu vahşi cinayetleri kınıyoruz” şeklinde konuştu.