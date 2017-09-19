Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 16:03

Kadın girişimcilerden MÜSİAD’a ziyaret

Malatya’da faaliyet gösteren çeşitli meslek erbabı kadınlardan oluşan heyet, Mali Müşavir Demet Keleş başkanlığında MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan’ı ziyaret etti.

Kadın girişimcilerden MÜSİAD’a ziyaret

19 Eylül 2017 16:03


Ziyarette söz alan Demet Keleş, MÜSİAD’IN Türkiye ekonomisi için yapmış olduğu gayretlerin takdire şayan olduğunu ve yıllardır itibarlı bir şekilde faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise sosyal ve ekonomik hayatta üstlendikleri roller ile günümüz medeniyetinin oluşmasına büyük katkı sağlayan kadınları, hayatın her alanında etkin bir şekilde görmek istediklerini belirterek, “Anadolu kadınının 4 bin yıl önce de ticaretle uğraştığını Kültepe’de çıkan tabletlerden öğreniyoruz. Kadınlarımızın o dönemde ticari alacağı için Asur’a kadar gidip hakkını aramak için mahkemeye çıkma cesareti gösterdiğini tabletlerden öğreniyoruz. İslam tarihine baktığımızda Hz. Hatice annemizin ticaret yaptığı herkesçe biliniyor. Bu suretle Anadolu kadınının cesareti İslam toplumu için örnek teşkil edecek, Hz. Hatice annemizin profilini Anadolu kadınında görmek istiyoruz. Bizler kadınlarımızın ticaret girişimciliğini hiçbir zaman kısıtlamayız aksine iş dünyasında onlara rehberlik etme hususunda yardım ederiz” diye konuştu.


Ekonomi üzerine görüş alışverişlerinin yapıldığı ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç