Kadın girişimcilerden MÜSİAD’a ziyaret

Ziyarette söz alan Demet Keleş, MÜSİAD’IN Türkiye ekonomisi için yapmış olduğu gayretlerin takdire şayan olduğunu ve yıllardır itibarlı bir şekilde faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise sosyal ve ekonomik hayatta üstlendikleri roller ile günümüz medeniyetinin oluşmasına büyük katkı sağlayan kadınları, hayatın her alanında etkin bir şekilde görmek istediklerini belirterek, “Anadolu kadınının 4 bin yıl önce de ticaretle uğraştığını Kültepe’de çıkan tabletlerden öğreniyoruz. Kadınlarımızın o dönemde ticari alacağı için Asur’a kadar gidip hakkını aramak için mahkemeye çıkma cesareti gösterdiğini tabletlerden öğreniyoruz. İslam tarihine baktığımızda Hz. Hatice annemizin ticaret yaptığı herkesçe biliniyor. Bu suretle Anadolu kadınının cesareti İslam toplumu için örnek teşkil edecek, Hz. Hatice annemizin profilini Anadolu kadınında görmek istiyoruz. Bizler kadınlarımızın ticaret girişimciliğini hiçbir zaman kısıtlamayız aksine iş dünyasında onlara rehberlik etme hususunda yardım ederiz” diye konuştu.

Ekonomi üzerine görüş alışverişlerinin yapıldığı ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.