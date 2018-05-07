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07 Mayıs 2018 13:33

Kadın Meclisi şehitler için hatim programı düzenledi

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi vatan uğruna canlarını hiçe sayarak şehit düşen şehitleri anmak ve ruhlarına dua etmek adına hatim programı düzenledi.

Kadın Meclisi şehitler için hatim programı düzenledi

07 Mayıs 2018 13:33


Ulu Cami de düzenlenen programa Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri, Malatyalı şehit yakını aileler ve yaklaşık 200 gönüllü kadın meclisi üyesi katıldı. Programda şehitler için 32 hatim indirildi. Malatya Büyükşehir Kent Konseyi olarak her yıl düzenli olarak hatim programı düzenlendiklerini ifade eden Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “Program neticesinde bugün burada hatim duamızı gerçekleştirerek şehitlerimizin ve programımıza katılan üyelerimizin vefat eden yakınlarının ruhlarına hediye etmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Şehitlerin ruhuna 32 hatim indirildiğini ifade eden Bulut, “Rabbim bizleri duaları kabul olan kullarından eylesin. İnşallah hatimlerimiz şehitlerimizin ruhlarına ulaşır” dedi. Konuşmaların ardından hatim duası yapılarak, şehitlerin ruhuna dualar edildi. Program sonunda şehitlerin hayrına katılımcılara lokum ikram edildi.


Hatim programından duydukları memnuniyetini dile getiren Kadın Meclisi üyeleri ise, çok güzel bir program olduğunu, ilahiler okuyup dualar ettiklerini söylediler. Kadın Meclisi üyeleri programı düzenleyen Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi’ne çok teşekkür etti.




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