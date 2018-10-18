Kadın Meclisi'nden Yöresel Lezzetler Yarışması

Düzenlenen yemek yarışması ile alakalı açıklama yapan Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “Malatyamız yemek çeşitleri bakımından oldukça zengin bir mutfağa sahip. Bu nedenle Malatya'ya ait yemek kültürünün gün ışığına çıkarılması, hem yöremize ait geleneksel lezzetlerin bilinirliği ve tanınırlığını artıracaktır. Bu yarışma yöresel lezzetlerin ortaya çıkması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda önem verdiğimiz bir yarışmadır” dedi. Yöresel Lezzetler Yarışmasının başvuru tarihlerinin 18 Ekim - 23 Kasım tarihleri arasında Kent Konseyi'nde bizzat yapılacağını belirten Bulut, "Malatya'nın yöresel lezzetleri ve kayısı tatlıları olmak üzere iki kategori halinde düzenleyeceğimiz yemek yarışmamız da katılımcılardan alacağımız yemek tariflerini de kitaplaştırarak kamuoyu ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Yemek yarışması değerlendirme kurulunda Yemek Yazarı Sahrap Soysal, Yemek Yazarı İbrahim Halil Kılıç, Aşçı Zeynep Kasap ve Aşçı Cevdet Uçar'ın olacağını belirten Bulut, “Yarışma da birinci olana 1000 TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye ise 500 TL para ödülü ile ödüllendirilecek ve tüm katılımcılara ufak mutfak eşyaları hediye edilecektir” ifadelerini kullandı.

Yarışma tarihinin 1 Aralık 2018 olduğunu söyleyen Bulut, “Bütün kadınlarımızı Yöresel Lezzetler Yarışmamıza katılmalarını bekliyoruz” diye konuştu.