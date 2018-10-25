Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı' açıklandı.

Malatya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında (2016-2020) 2018-2021 il eylem planı çalışmalarına başlayacak.

İl eylem planı çerçevesinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Malatya Şiddet Önleme Merkezi Müdiresi Mukaddes Şahin, “2018-2021 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Malatya İl Eylem Planı kapsamında kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konularında yerel düzenlemelerin ilgili mevzuatla uyumlaştırılması ile mevzuat düzenlemelerin ‘İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanunla' uyumlu hale getirilmesi ve uyumun güçlendirilmesi için yeni düzenlemelerin uygulamaya konulması amacıyla il genelinde hizmet veren başta kamu kurum, kuruluşları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerin bu konuda yapılacak bütün çalışmalara aktif katılımının sağlanması amacıyla hazırlandı” dedi.

Eylem planının yürütülmesi aşamasında Malatya'nın hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak, bir çalışma yürüteceklerini söyleyen Şahin, ‘'Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele ile ilgili usul ve esaslar konulu 2018/01 ‘İç Genelge' tarihinde sayın Valimiz Ali KABAN tarafından onaylandı. Genelgemiz Malatya Valiliği Resmi Sitesinde Yayımlanarak tüm kamu kurum kuruluşlarına, STK'lara, üniversitelere ve ilgili tüm kuruluşlara resmi yazışma yapılarak tebliğ edildi'' diye konuştu.