Kadir Gecesinde Kur’an ziyafeti yaşandı

Ş. tarafından teravih namazı sonrası Büyükşehir Belediyesi fuar alanı yanında “Kadir Gecesi Özel Programı” gerçekleştirildi. Programa Dünya Hafız Birincileri ve Grup Dergah katıldı.

Kur’an-ı Kerim ziyafetinin yaşandığı geceye Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Erol Yiğit, Malatya Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Kadir Gecesi Özel Programına, Dünya Birincisi Hafızlarından Mısırlı Mohamed Rashed, çocuk Hafız Mohamed Gamal ve Türkiye’den 2017 Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Habib Deveci konuk olarak katıldı. Grup Dergah da okuduğu ilahilerle ve dualarla herkesin gönlünü mest etti.

Programda konuşan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, Ramazan ayının bereket, rahmet, birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayarak, “Bu aya ciddi anlamda değer katan ise bu ayda bulunan Kadir Gecesi’dir. Bilindiği gibi Kadir Gecesi Kur’an-ın nazil olduğu gece. Ş. olarak, Kadir Gecesinin ruhuna ve anlamına uygun bir etkinlik gerçekleştirdik. Kadir Gecesi Özel Programında bizleri yalnız bırakmayan bütün hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle şimdiden İslam Aleminin ve hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Akın’ın konuşmasının ardından Kadir Gecesi Özel Programına katılan vatandaşlara geleneksel şerbet ikram edildi. Programa konuk olan dünyaca ünlü hafızlara ve Grup Dergah’a da protokol tarafından kayısı ikram edildi.