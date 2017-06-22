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22 Haziran 2017 18:19

Kadir Gecesinde vatandaşlara süt ikram edildi

Malatya’da Kadir Gecesinde Yeni Cami cemaatine süt ikram edildi.

Kadir Gecesinde vatandaşlara süt ikram edildi

22 Haziran 2017 18:19


İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Kırmızı Et Üreticileri Birliğinin ortaklaşa düzenlediği programda Kadir Gecesini idrak etmek için camiye gelen vatandaşlara namaz sonrası süt dağıtıldı.


Süt dağıtımı karşısında kısa süreli şaşkınlık geçiren vatandaşlar, Kadir Gecesinde süt dağıtımı ile ilk kez karşılaştıklarını kaydederek uygulamanın örnek olmasını ifade ettiler.


Süt dağıtımına İl Gıda ve Hayvancılık Müdürü Tahir Macit, Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Mehmet Taneli ve İl Müftüsü Ümit Çimen de katıldı.




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