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05 Aralık 2017 16:42

Kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan takımdan ayrı çalışıyor

Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim tarafından kadro dışı bırakılan deneyimli stoper Yalçın Ayhan, 1 haftalık iznin ardından Malatya’ya gelerek, takımdan ayrı çalışmalara başladı.

Kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan takımdan ayrı çalışıyor

05 Aralık 2017 16:42


Yönetim tarafından kadro dışı bırakıldıktan sonra 1 haftalık izin alarak İstanbul’a giden ve bu süreçte Osmanlıspor ve Akhisarspor maçlarında takımla beraber olamayan kaptan Yalçın Ayhan, yeniden Malatya’ya döndü. 35 yaşındaki tecrübeli stoper Malatya’da takımdan ayrı olarak çalışmaya başladı.


Teknik Direktör Erol Bulut’un belirlediği bir yardımcı antrenör ve idman programı dahilinde çalışan Yalçın’ın otelde konakladığı belirtildi.


A takımın çalışmadığı saatlerde tek başına antrenman yapan tecrübeli oyuncu ile Başkan Adil Gevrek’in menajer aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Tecrübeli oyuncuyla şimdilik yolları ayırmayı düşünmeyen yönetimin, Yalçın’dan gelecek özür hamlesiyle tekrar bir durum değerlendirmesi yapabileceği ifade ediliyor. Tarafların birkaç gün içerisinde yeniden bir görüşme yapıp, masaya oturması bekleniyor.




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