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16 Haziran 2017 18:39

Kafede bıçaklı kavga: 4 yaralı

Malatya’da bir kafeteryada iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kafede bıçaklı kavga: 4 yaralı

16 Haziran 2017 18:39


Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi Şehit Fahri Koçyiğit Sokak üzerinde bulunan bir kafeteryada iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile R.Ö. M.Y ve S.K. isimli şahıslar bıçaklanarak ismi öğrenilemeyen bir kişi de darp edilerek yaralandı.


Olay yerinden özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 17 taşındaki R.Ö.’nün hayati riskinin bulunduğu öğrenirken diğer yaralılar ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Olayın ardından bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken kavgaya karışan 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerini güvenlik çemberine alan ekipler delil çalışması yaparken polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.




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