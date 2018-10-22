Kahraman şehidin babasından Başkan Polat'a ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, ablası Fethiye Sekin, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Başkanı Bilal Uludağ ve yönetim kurulundan yetkilileri makamında ağırladı.

Şehidin babasını bugün ve yarın Malatya'da ağırlayacaklarını ifade eden 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Başkanı Bilal Uludağ, “Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile beraber 15 Temmuz Milli İrade Cemiyeti olarak öğrencilerimizle şehit babamızı buluşturacağız. Öğrencilerimizle şehit babamızı buluşturmamızın en önemli sebebi vatan aşkını ülkemizin mirasçısı olan gençlerimize aşılaması ve anlatmasıdır” şeklinde konuştu.

Canı pasına büyük bir felaketi önleyen Kahraman Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ise, “Ben şehidimle gurur duyuyorum, bu gurur tüm Türkiye'nin gururudur. Türkiye'nin kalbinde benim şehidim yaşıyor. Bu güzel ülkede Fethi Sekinler bitmez. Bir Fethi Sekin ölür, bin Fethi Sekin doğar. Benim şehidimin ve diğer şehitlerin ruhu şad olsun. Bu vatan için, bu millet ve bayrak için şehit düştüler. 1 tane evladımı vatana kurban ettim. Ben de dahil 6 tane evladım da vatana kurban olsun” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da “Çok kıymetli Zeki Amcamız, şehidimizin babası, böyle babalar olduğu müddetçe bu bayrağı indirmeye kimsenin gücü yetmez. Bu milletin ayakta durmasının temel mantığı bu anlayış. Milletimiz birliğini beraberliğini bu şekilde koruduğu müddetçe hiçbir komplo plan tutmayacaktır. Birçok hain deneme yaptılar. Ufak ufak başladılar, son noktada 15 Temmuz'u gerçekleştirmek istediler ama hepsi geri tepti. Dolar operasyonları da dahil bundan sonraki yapacakları hiçbir plan da tutmayacaktır. Bu millet bu vatana ve bayrağa böyle sadık olduğu, bu vatana gözü kapalı can vermeye hazır olduğu müddetçe hiç kimsenin gücü bize yetmeyecektir. Bu bir Malazgirt, Çanakkale ve Bedir ruhudur. Allah birlik beraberliğimizi daim eylesin. Fethi Sekin'lerimiz önümüzde nur meş'ale olsunlar. Al bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. Zeki Amca gibi büyüklerimizi Rabbim başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.