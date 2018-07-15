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15 Temmuz 2018 17:11

Kahramanların isimleri eğitim yuvalarında yaşatılıyor

15 Temmuz hain darbe gecesinde, vatan savunmasında şehit olan Malatyalı Ramazan Sarıkaya, Ahmet Kocabey ve Engin Tilbeç’in isimleri kültür merkezlerinde yaşatılıyor.

Kahramanların isimleri eğitim yuvalarında yaşatılıyor

15 Temmuz 2018 17:11


Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beydağı bölgesinde kentsel dönüşüm evlerinin yapıldığı alana kurulan eğitim merkezleri çocuk, genç ve bayan kursiyerlerin yoğun ilgisiyle cıvıl cıvıl.


Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 15 Temmuz hain darbe gecesinin 2.yıl dönümünde kültür ve eğitim merkezlerini ziyaret etti. Eğitim gören çocuklarla yakında ilgilenen Polat, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyen Polat kursiyerlerle de sohbet etti.


15 Temmuz kahramanlarının isimlerini yaşattıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Ramazan Sarıkaya, Ahmet Kocabey ve Engin Tilbeç’in kahramanlıkları nesilden nesile aktarılmalı. Şehitlerimiz o gece hiçbir hesap kitap yapmadan, bayrakları uğruna can verdiler. Şimdi isimleri Büyükşehir Belediyemiz tarafından kurulan eğitim yuvalarında yaşatılıyor. Bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle bir kez daha anıyoruz. Vatan onlara minnettar” diye konuştu.




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