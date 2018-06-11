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11 Haziran 2018 18:17

Kahtalı, Birlik Vakfının iftarına katıldı

AK Parti Malatya milletvekili adayı Hakan Kahtalı Birlik Vakfı Malatya Şubesinin Hanımın Çiftliği Mahallesinde gerçekleştirdiği iftar programına katıldı.

Kahtalı, Birlik Vakfının iftarına katıldı

11 Haziran 2018 18:17


İftar programında Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran’ın yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekili adayı Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, İnönü Üniversitesi öğretim üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları, dernekler, resmi ve özel kurum yönetici ve çalışanları ve vatandaşlar yer aldı. Kur-an’ı Kerim Tilavetinin ardından oruçların açılması sonrası okunan yemek duasından sonra selamlama konuşması yapan Birlik Vakıf Şube Başkanı Sadi Ergül, "Geleneksel iftar programımız ve mahalle iftarlarımız bütün vatandaşlarımızın bir arada beraberce iftar ettiği, birlik ve kardeşlik iftarlarıdır. Allah tuttuğunuz oruçları makbul eylesin, hem Kadir Gecesi hem de mübarek Ramazan bayramımızın hepimiz için, milletimiz ve İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.




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