Kahtalı’dan dolar manipülasyonu açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,

“Sağ olsun Kahtalı seçildikten sonra hemen arayan ilk milletvekillerimizden birisi. Aynı zamanda bu noktada Malatya’da ticaret ile ilgili ekonomi ile ilgili sürekli yanımızda gayret gösterme ile ilgili her türlü yanımızda olan bir ağabeyimiz. Kendisi de ticaret ile uğraşması asabi ile ortak dili konuşabileceğimiz Malatya’nın problemleri ekonomi ve siyasetin sıkıntılarını kendisine ilettiğimizde yukarıda sesimizi duyurabileceğimiz bir insan. Bu anlamda kendilerinin bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisine de hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Kendisi de daha önceki dönemde siyasetin içerisinde il başkanlığı görevinde bulunduğu için siyaset bilgisi çok üst seviyede. Milletvekilliğinde de Malatya’ya faydalı olabileceği ve ilerideki süreçlerde Malatya’ya katkı bulunabileceğine inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, “Ticaret Odası Malatyamız için önemli bir STK. Malatya’nın önemli mercileri burası ve 2 tane organizemiz var 3 organizemize de başladık ve yapmaya devam ediyoruz. İnşallah Malatya’daki ekonomiyi daha iyi noktalara taşımak için kıymetli Başkanım ve kıymetli arkadaşlarımızda Malatya’daki tüccarlara öncelik edecekler. Aynı zamanda bu öncülükler ile birlikte yatırımlarımızı da Malatyamıza kazandırmış olacağız. Bizde Malatya milletvekilleri olarak kendilerinin yanında olduğunu her zaman belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye yapılan ekonomik baskılara da değinen Kahtalı, “Son bir hafta içerisinde ülkemizde herkesin malumu olan özellikle ticaret ile uğraşan bütün sektörlerin içerisinde birebir etkilediği, birebir ilgilendiği ekonomik artışın da inşallah birlik ve beraberlik içerisinde yine tüccarlarımız ile esnaflarımız ile devletimiz ele ele vererek inşallah bunun üstesinden geleceğiz. Amerika’nın yapmış olduğu bu saldırı daha önceden de yapmış oldukları ve birçok kez denemiş oldukları ama bu kez açıktan yapmış oldukları bu saldırıyı inşallah hep birlikte gidereceğiz. Trump’ın yapmış olduğu açıklama, yardımcısının yapmış olduğu bu açıklama kamuoyunda herkesin bilgisi dahilinde bunlar buradaki bir papazı bahane ederek ülkemizdeki bu artışları yaparak ekonomi anlamında bir savaş açmak durumundular. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm bakanlarımız ile beraber aynı zamanda tüm sivil toplum kuruluşlarımız ve 81 bir milyon insanımızla birlikte bu mücadelenin içerisinde olacağız ve biz kazanacağız. Bizi Suriye gibi Irak gibi bölmek için uğraşanlara fırsat vermeyeceğiz. Biz kurtuluş savaşında nasıl binlerce kardeşimiz, atalarımız, dedelerimiz bu topraklar için canlarını verip şehit olduysa ve aynı bugün gibi terör örgütleri ile mücadele veren askerlerimiz ve güvenlik görevlilerimiz şehit oluyorsa bu topraklar içerisinde bizlerde bu vatan için ölmeye hazırız” diye konuştu.