Kahtalı’nın Ak Parti’nin 17. kuruluş yıl dönümü mesajı

kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kahtalı, mesajında “17 yıl önce bugün kurulan, Türk siyasi tarihinde kendine muazzam bir yer edinen AK Parti hareketi olarak, bugün de ilk günkü heyecan, azim, inanç ve şevkle hizmetler üretmekteyiz. 14 Ağustos 2001 tarihinde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları tarafından kurulan Partimiz, her dönemde gücünü milletten alarak, milletin takdirini kazanarak bugünkü konumuna ulaşmıştır. Ekonomik ve siyasi istikrarsızlıkların yaşandığı bir dönemde tarih sahnesine çıkan Partimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde kutlu yürüyüşünü sürdürmektedir. Partimiz, her türlü güçlüğe rağmen, milletimizle birlikte var olmaya devam edecektir. Ülkemizin zengin kaynaklarına, genç ve dinamik nüfusuna, tarihi ve kültürel mirasına, köklü devlet geleneğine, Türk milletini dini ve milli değerlerde buluşturan dayanışma ruhuna güvenerek bu yola çıktık, bunda da ne kadar haklı olduğumuzu hamdolsun bugün daha net olarak görüyoruz. Bu coğrafyada binlerce yıl birlikte yaşayan, ortak kaderi paylaşan tüm kardeşlerimizin partisi olduk. Milli iradeye saygı duyan, gücünü milletten alan bir parti olarak her daim milletimizin Allah’tan aşağı umudu olduk. Ülkemizi dünyada sözü geçen bir ülke konumuna getirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık, bu süreçte çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kaldık, ancak Milletimiz her seferinde birlik oldu, bizde milletimizin sesi olduk. Türkiye ne zaman güçlense, söz sahibi olsa, batılı emperyalist güçler bundan rahatsız oluyor. Ülkemizi bölmek, karıştırmak, zayıflatmak için her türlü oyunu sahneye koymaktan çekinmiyorlar. Hem partimize, hem ülkemize yönelik hain girişimlerden asla vazgeçmiyorlar. Yakın zamanda dış güçlerin tertiplediği FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimini yeni atlattık. Milletimiz, karanlık güçlerin karşısına dikilerek, bu ülkenin, bu devletin, bu bayrağın sahipsiz olmadığını tüm dünyaya gösterdi. Hainlerin tezgahını milli irademizle, vatan aşkıyla, bayrak sevgisiyle, milli mücadele ve Çanakkale ruhuyla bozduk. Bölgesinde kendi kaderini başkalarının ellerine teslim etmeyen, söz sahibi, gücünü milletinden alan Türkiye Cumhuriyeti’ni bölmek, parçalamak isteyenler, şimdi yeni bir tezgah peşindeler. Silahla, diplomasiyle başarılı olamayan hainler, ekonomimiz üzerinden oyun oynayarak, Türk milletini zayıflatmaya çalışıyorlar. Ama herkes bilsin ki ülkemiz, milletimizin iradesiyle bu karanlık oyunları da bozacaktır. Türkiye, emperyalist güçlerin önünde asla diz çökmeyecek, bu zorlu mücadeleden de Allah’ın izni ve milletimizin feraseti ile başarıyla çıkacaktır” ifadelerine yer verdi.