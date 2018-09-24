Kalan: “Asıl sorun fırsatçı faiz lobisidir”

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, artan faiz oranlarına tepki göstererek, “Asıl sorun fırsatçı faiz lobisidir' dedi.

Kalan, asıl sorunun fırsatçılar kadar fırsatçı olan faiz lobileri olduğunu dile getirerek ,“Çünkü bu lobiler üretenlerden daha fazla nasıl kazanırımın hesabına düşmüştür. Dünyanın neresinde bu kadar yüksek faiz var ki. Dünyanın en yüksek faizini bile beğenmeyip onunda iki katı ile para satan başka bir ülke yoktur” ifadelerine yer verdi.

Bu lobilerin yüzde 50'lere varan oranlarla faiz teklif eder olduklarını vurgulayan Kalan, “Faizcilerin kıskacındaki bu işletmeler batarsa hiç kimse kazanamayacaktır. Yarın öbür gün bu işletmeler işçi çıkarıp iflaslarını vereceklerdir. Ali'den alıp, Veli'ye iki katına satarak çayın taşı ile çayın kuşunu vuruyorlar. Bu sebepledir ki ilk altı ayda 35 milyar TL kar ettiler. Korkarım ki bankacılık sektörü bu yıl sonunda 100 milyarın üzerinde kar açıklayacaktır. Sormak zorundayız, bu faiz lobisi ne üretiyor ki bu kadar kar açıklayacaktır. Bilinmesini istiyoruz ki maalesef devlet bankaları da bu oyunun içinde ve diğerleriyle aynı yerde saf tutmaktadırlar. Hep söyledik yine söyleyeceğiz, faiz ve faizciler üretim ve üreticinin düşmanı ve onların sırtından geçinen asalaklardır. Faiz ise enflasyon canavarını besleyen ve büyüten bir beladır” ifadelerini kullandı.

Kalan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımızdan malı stoklayıp depoya dolduran ve fahiş bir fiyata vatandaşa satanlara baskınlar nasıl yapılıyorsa parayı da stoklayıp piyasaları dar boğaza sokan ve 'en yüksek faizi kim verirse ona veririm' diyen stokçu, fırsatçı, faizcilere de aynı davranılmasını piyasaları bu kravatlı vampirlerden kurtarmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızdan devlet banklarından başlayarak bu gidişata dur demesini ve çözüm bulmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamı şikayet makamı değil çözüm makamıdır. Çözüm makamının bu sorunu çözeceğine inanıyor ve biz üreticileri bu faiz lobisinin insafına bırakmayıp bir çözüm bulacağınıza güvenimiz tamdır”