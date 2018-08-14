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14 Ağustos 2018 15:22

Kalan’dan dolar manipülasyonuna tepki

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD ) Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, dolar manipülasyonuna değinerek, “Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz” dedi.

Kalan’dan dolar manipülasyonuna tepki

14 Ağustos 2018 15:22


Kalan, son dönemde ülkenin izin maruz kaldığı, hiçbir ekonomik kaide ile açıklanmayan etik dışı siyasi oyunları en ağır şekilde kınadıklarını ifade ederek, “Çıktığımız uzun yolda, milli ekonomi modelimizi hedef alan tüm saldırılara karşı, sonucu ne olursa olsun Devlet Başkanımızın ve ekonomi yönetimimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu beyan ederiz. Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tamdır. Türkiye’nin en geniş tabanlı sermaye kuruluşu olarak MÜSİAD, bu mücadelede üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazırdır. Cenab-ı Allah doğruların yanındadır” diye konuştu.




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