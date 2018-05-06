Kalan’dan MTB’ye ziyaret

Ziyaret bir konuşma yapan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, “Geçtiğimiz günlerde Malatya Ticaret Borsası Başkanlığına seçilen Ramazan Özcan’a hayırlı olsun ziyaretinde buluyoruz. Başarılar diliyorum, Malatya kendilerinden çok şey bekliyor bunun bilincinde ve duyarlığı içerisinde adım atacaklarına inancımız tam” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTB Başkanı Ramazan Özcan ise, MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Özcan “Bildiğiniz gibi geçen ayın 6’sında bir seçim yaşadık, görev değişikliği toplum tarafından bize tevil edildi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Türkiye’nin en güçlü iş dünyasını temsil eden bir teşkilat ,belki de Türkiye ekonomisini ayakta tutan önemli kurum ve kuruşlardan birisi. Malatya’nın gerek sosyal alanda gerek siyasi alanda bütün sorunlarını hep birlikte istişare ederek çözmeye çalışacağız” diye konuştu.