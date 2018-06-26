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26 Haziran 2018 13:21

Kalan’dan seçim değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, “Milletimiz Türkiye’den, güçlü liderden, istikrardan, üretim,yatırım ve kalkınmadan yana oyunu kullandı” dedi.

Kalan’dan seçim değerlendirmesi

26 Haziran 2018 13:21


Kalan, Türkiye’nin önemli bir seçimi geride bıraktığını ifade ederek, “24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri, diğer seçimler gibi çıktığımız güçlü Türkiye yolunda, bir duraktı ve bizler bu durağı sağ salim geçtik. Şimdi vakit, meselemiz Türkiye’dir diyerek ülkemiz için canla başla çalışma, İstihdamı, üretimi, Yatırımı, ihracatı, çoğaltma vaktidir” şeklinde konuştu.


Kalan, seçim öncesi yapılan tüm siyasi manipülasyonlara rağmen, halkın vakur duruşu ve olgunluğu ile tüm dünyaya unutulmaz bir ders verdiğini kaydederek, Türkiye’nin bekası söz konusu olduğunda, nasıl tek yürek olarak birleşildiğinin kanıtlandığını aktardı. Kalan, "Hem Cumhurbaşkanımıza hem de meclisimize, yeni icraat döneminde başarılar dileriz. Yeni yönetim modelimizin, üreticilerin önündeki tüm vahşi bürokratik engellerin kaldırılması için bir fırsat olacağını umuyoruz ve memleketimize hayırlar getirmesini dileriz” diye konuştu.




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