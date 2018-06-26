Kalan’dan seçim değerlendirmesi

Kalan, Türkiye’nin önemli bir seçimi geride bıraktığını ifade ederek, “24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri, diğer seçimler gibi çıktığımız güçlü Türkiye yolunda, bir duraktı ve bizler bu durağı sağ salim geçtik. Şimdi vakit, meselemiz Türkiye’dir diyerek ülkemiz için canla başla çalışma, İstihdamı, üretimi, Yatırımı, ihracatı, çoğaltma vaktidir” şeklinde konuştu.

Kalan, seçim öncesi yapılan tüm siyasi manipülasyonlara rağmen, halkın vakur duruşu ve olgunluğu ile tüm dünyaya unutulmaz bir ders verdiğini kaydederek, Türkiye’nin bekası söz konusu olduğunda, nasıl tek yürek olarak birleşildiğinin kanıtlandığını aktardı. Kalan, "Hem Cumhurbaşkanımıza hem de meclisimize, yeni icraat döneminde başarılar dileriz. Yeni yönetim modelimizin, üreticilerin önündeki tüm vahşi bürokratik engellerin kaldırılması için bir fırsat olacağını umuyoruz ve memleketimize hayırlar getirmesini dileriz” diye konuştu.