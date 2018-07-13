Kalan’ın 15 Temmuz mesajı

Türk Milletinin, devletin ve ülkenin birliğini bozacak hiçbir girişime müsaade etmeyeceğini 15 Temmuz’daki şanlı duruşu ile tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Kalan, Türkiye Cumhuriyetinin en kanlı saldırılarından biri olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ülke tarihine kara bir leke olarak yazıldığını belirtti. FETÖ’nün organize ettiği bu kanlı saldırının, Türk Milletinin güçlü iradesiyle bertaraf edildiğini ve eli kanlı FETÖ militanlarının hain emellerine ulaşamadığını ifade eden Kalan, “15 Temmuz gecesi milletimiz, hiçbir bahanenin ardına gizlenmeden, yaşlı, genç, kadın, erkek demeden darbecilerin karşısına çıkmış ve canı pahasına vatanını müdafaa etmiştir” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz zaferinin, demokrasinin teminatı olduğunu vurgulayan Kalan, mesajında, “Darbelerin ve seçilmiş hükumetleri devirmeye yönelik her türlü girişimin, ülkeye ne denli büyük zararlar verdiğini, uzun yıllar boyunca kapanmayan yaralara sebep olduğunu en iyi bilen, en acı şekilde tecrübe eden ülkelerden biri Türkiye’dir. Türk Milletinin 15 Temmuz gecesi azmiyle, inancıyla, kanıyla kazandığı demokrasi zaferi, yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada demokrasinin yaşaması için bir teminattır. Tüm ülkelerin bu zafere sahip çıkması, hiçbir inanca ve ideolojiye sığmayan bu kumpasa karşı tavır alması ve lanetlemesi gerekmektedir. Ancak darbe girişimi ve ertesi, bizlere, bu kumpasın yalnızca FETÖ ile sınırlı olmadığını, birçok bileşeni olduğunu da açıkça gösterdi. Öyle ki, Batı’nın, medya organları üzerinden ve siyasetçilerin söylemleriyle demokrasi ve insanlık sınavından geçemediklerine şahit olduk” ifadelerine yer verdi.

“Güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz”

MÜSİAD’ın, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olduğunu ve her girişimin karşısında durduğunu dile getiren Kalan, mesajını şu şekilde sürdürdü:

“15 Temmuz darbe girişiminin ardından da tavrını net bir şekilde ortaya koyan MÜSİAD, hiç vakit kaybetmeden milletin ve devletin yanında yer aldığını açıklayarak, Türk Milletinin dik duruşunu, tüm dünyaya anlatmaya girişmiştir. Gittiğimiz her ülkede, memleketimizin birçok noktasında, demokrasinin lüks değil, zaruri olduğunu ve milli irade karşısında yükselen her harekete karşı durmak gerektiğini anlattık. Darbe girişiminin, Türkiye’yi toplumsal olarak bölme ve ekonomik açıdan zora sokarak birtakım mecburiyetlere yöneltme gayreti olduğu aşikardır. Bu anlamda tehlikeyi görerek ülkesine sahip çıkan milletimiz, bu dünyayı kendine hayran bırakan birlik ve beraberliğiyle geleceğe daha güçlü yürümektedir. Adeta bir ‘2. Kurtuluş Savaşı’ olan 15 Temmuz’un izlerini ortadan kaldırarak fakat bu hainliği toplumsal hafızamıza da kazıyarak, geleceğimizi kuracağız. O kara gecede gördük ki, Türk Milleti, vatan söz konusu olduğunda hiçbir engeli tanımıyor, ezip geçiyor. Hedeflerimize, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma tasavvurumuza da bu kararlılıkla ilerleyeceğiz. Yıllar içinde emekle, azimle çalışarak kazandığımız başarılarımızın birkaç terörist ve onların destekçileri aracılığıyla yerle bir olmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu vesileyle, 15 Temmuz’un ikinci yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece minnetle anılacak olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.”