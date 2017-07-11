Kaldırım Mahallesinde sürdürdüğü asfaltlama çalışmaları tamamlandı

Sıcakların arttığı bugünlerde Malatya’nın her noktasında hizmetlerini yoğun bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi aciliyetle yapılması gereken yolları bir bir yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Orduzu mevkinde Kaldırım, Karatepe ve Karaköy’ün ulaşımını sağlayan Bağdat Caddesi asfaltlandı. 2.6 kilometre uzunluğundaki yol sıcak asfalt ile kaplandı. Geçtiğimiz yıl bölgede MASKİ tarafından yapılan altyapı çalışmalarından sonra yıpranan yolların yapımına hız veren Büyükşehir Belediyesi bölgenin ulaşımı yükünü çeken Bağdat Caddesini asfaltlayarak ulaşıma açtı.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.